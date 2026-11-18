Attualità · L'appello

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Il Partito della Rifondazione Comunista di Siracusa aderisce allo sciopero generale del 20 novembre e invita lavoratori, pensionati, giovani e studenti a partecipare alla mobilitazione contro il carovita, la precarietà e il riarmo.

A illustrare le ragioni della protesta è Nicola Candido, segretario del circolo PRC “La Borgata” di Siracusa, che punta l’attenzione sulla perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, sulla diffusione del lavoro precario e sull’impoverimento dei servizi pubblici, a partire da sanità e istruzione.

Secondo Rifondazione Comunista, le risorse destinate alla difesa rappresentano una scelta politica che penalizza altri settori. Per il 2026, la spesa italiana per la difesa è stimata in circa 50 miliardi di euro. Una cifra che, secondo il partito, potrebbe essere destinata a investimenti nella sanità, nella scuola, nella sicurezza sul lavoro e nelle politiche sociali.

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Nel documento viene inoltre criticata l’ipotesi di accordo quadro sottoscritta il 12 novembre da CGIL, CISL, UIL e associazioni datoriali. Al centro delle perplessità c’è il ricorso all’indice IPCA-NEI, che esclude i beni energetici importati e che, secondo Rifondazione, rischierebbe di non garantire un pieno recupero del potere d’acquisto dei salari.

Il partito richiama anche i dati sull’andamento delle retribuzioni italiane, sottolineando come tra il 1990 e il 2024 i salari reali abbiano registrato una perdita dell’1,6%, a fronte di una crescita della produttività del 9%. Da qui la richiesta di una maggiore redistribuzione della ricchezza e di un’imposta patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni, proposta attraverso la campagna LIP 1%EQUO.

La mobilitazione del 20 novembre coinciderà anche con lo sciopero europeo delle studentesse e degli studenti, che porteranno in piazza le richieste di maggiori investimenti nell’istruzione, del diritto alla casa e di prospettive occupazionali stabili.

Particolare attenzione viene riservata alla Sicilia, dove, secondo Rifondazione, alle difficoltà legate ai bassi salari si aggiungono lavoro stagionale, crisi industriali, emigrazione giovanile e carenze nei servizi sanitari e nei trasporti. Il partito chiede un piano pubblico di investimenti, reindustrializzazione e rilancio dell’occupazione.

Tra le proposte indicate figurano un salario minimo legale indicizzato all’inflazione, pensioni adeguate, una riforma fiscale progressiva, lavoro stabile e sicuro e maggiori investimenti nei servizi pubblici, insieme a una politica industriale orientata alla riconversione ecologica.

“Non basta chiedere di cambiare la manovra. Bisogna chiedere un cambiamento reale e radicale nelle politiche sociali ed economiche”, conclude Candido, invitando la cittadinanza a partecipare alla giornata di protesta.