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Video · 20 novembre

Lavoratori e studenti in piazza oggi a Siracusa per lo sciopero generale. In tutta Italia la Cgil e l’Unione degli Studenti manifestano contro il carovita e contro la legge di bilancio del governo.





Le richieste della Cgil

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Il sindacato ha raccolto le sue rivendicazioni in sette punti:

-Salari e pensioni. L’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto anche di chi ha un lavoro stabile. La Cgil chiede contratti, pubblici e privati, che non si limitino a recuperare quanto perso ma facciano crescere davvero gli stipendi. Per i pensionati chiede la piena rivalutazione degli assegni.

-Fisco. Secondo il sindacato il carico fiscale pesa soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati. Chiede la restituzione del fiscal drag, l’adeguamento dell’Irpef all’inflazione, una tassazione davvero progressiva e una lotta più efficace all’evasione.

-Sanità, scuola e welfare prima delle armi. La Cgil contesta l’aumento della spesa per il riarmo, mentre le liste d’attesa restano lunghissime, i servizi sul territorio sono insufficienti e scuole e università hanno pochi fondi.

-Pensioni. Il sindacato chiede di fermare l’aumento dell’età pensionabile e di garantire condizioni più eque a chi fa lavori pesanti e ai giovani con carriere discontinue.

-Industria e lavoro. Senza una strategia industriale, sostiene la Cgil, le crisi aziendali si moltiplicano, soprattutto al Sud. Servono investimenti, tutele per l’occupazione e un ruolo attivo dello Stato per prevenire le vertenze.

-Giovani. Diritto allo studio, politiche per la casa e misure strutturali contro la precarietà.

-Sicurezza sul lavoro. Più prevenzione, più controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti, perché “nessuno deve morire di lavoro”

Il corteo è partito da piazzale Marconi e ha attraversato via Catania, largo Calipari, corso Gelone, viale Teracati, viale Santa Panagia, viale Tica e viale Zecchino. Da lì è passato per piazza Giovanni XXIII e via Laurana, fino all’arrivo in largo Ettore Di Giovanni.

Gli studenti

Accanto al sindacato hanno sfilato gli studenti, mobilitati anche a livello internazionale. “Studenti di tutte le città d’Europa sono scesi in piazza perché non vogliamo che i nostri Stati investano soldi nella guerra invece che nell’istruzione, nella sanità e in tutto quello che ci serve davvero”, ha spiegato uno dei rappresentanti, studente del liceo Leonardo da Vinci di Floridia.

Tra le richieste degli studenti ci sono l’aumento al 5% del Pil della spesa per l’istruzione, i trasporti gratuiti per tutti gli studenti e un reddito di formazione per chi deve lavorare per mantenersi agli studi. Chiedono inoltre di interrompere la collaborazione con Israele.

La vertenza sulle scuole della provincia

A Siracusa la protesta ha anche un obiettivo locale. Gli studenti chiedono alla Regione di sbloccare i fondi per 12 progetti di manutenzione straordinaria presentati dal Libero Consorzio comunale di Siracusa. “Questi soldi servono a sistemare le nostre scuole, che in questo momento in tutta la provincia sono in condizioni pessime”, ha detto lo studente. La sua scuola ha ottenuto parte dei fondi, ma alcuni interventi devono ancora essere realizzati. “Con la Provincia abbiamo già parlato, adesso è il momento della Regione”

Per questo il corteo si è chiuso davanti al Provveditorato agli studi. La Cgil ha deciso, sia a livello nazionale sia a livello locale, di sostenere le rivendicazioni degli studenti.