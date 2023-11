Sciopero generale del 20 novembre a Siracusa: Federconsumatori parteciperà alla manifestazione

Federconsumatori Sicilia appoggia la lunga mobilitazione dei lavoratori dei trasporti, della sanità, del pubblico impiego, con scioperi dal 17 novembre al 5 dicembre, passando dallo sciopero regionale del 20 novembre a Siracusa. Trasporto pubblico aereo, ferroviario e su gomma, taxi, sanità, scuola, università, poste e telecomunicazioni sono solo alcuni dei settori interessati agli scioperi contro le misure contenute nella legge di bilancio, considerate insufficienti per garantire la qualità del lavoro e servizi di qualità ai cittadini.

“Tutti questi settori – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – hanno ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei consumatori. A volte, come nel caso della sanità, possono persino fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo – continua La Rosa – vogliamo mostrarci vicini ai lavoratori: senza di loro non ci sono servizi, senza servizi non c’è qualità di vita“.

Una delegazione di Federconsumatori Sicilia, per questo, parteciperà alla manifestazione del 20 novembre di Cgil e Uil a Siracusa per portare la solidarietà dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori a tutti i lavoratori interessati dalle recenti misure.

“Adesso basta!” è il nome della manifestazione regionale che si terrà a Siracusa, lunedì 20 novembre, in occasione dello sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil. La mobilitazione di protesta partirà alle 9,30 da piazzale Marconi e si chiuderà in piazza Archimede. Tra gli interventi ci saranno quelli di Roberto Alosi, segretario generale della Cgil Siracusa, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, Luisella Lionti, segretario generale Uil Sicilia e Area Vasta e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL.