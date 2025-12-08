Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: si fermano anche a Siracusa i lavoratori il 10 dicembre

Nuova giornata di sciopero per il settore dell’igiene ambientale. Le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno comunicato alle aziende pubbliche e private della provincia di Siracusa che applicano il Ccnl Servizi Ambientali (Fise–Assombiente–Utilitalia) la proclamazione di una nuova astensione dal lavoro per mercoledì 10 dicembre 2025. Non parteciperanno invece gli associati Ugl.

La mobilitazione, di carattere nazionale, riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto e arriva dopo mesi di trattative difficili sul rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre 2024.

Secondo quanto riportato dai sindacati nella nota inviata alle imprese, ai sindaci del territorio e al Prefetto di Siracusa, permangono “criticità significative” nel negoziato per il rinnovo del Ccnl. Lo stallo è stato confermato dall’incontro del 1° agosto 2025, relativo alla procedura di raffreddamento prevista dalla legge 146/90, che si è concluso senza un’intesa. A ciò si somma lo sciopero nazionale del 17 ottobre, anch’esso senza esiti risolutivi.

Gli addetti del settore chiedono miglioramenti economici e normativi, tutele adeguate in relazione ai carichi di lavoro e garanzie sulla qualità e sicurezza dei servizi resi ai cittadini. L’astensione dal lavoro riguarderà tutti i turni che hanno inizio nella giornata del 10 dicembre. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90 e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

Ciò significa che potrebbero verificarsi disagi nella raccolta dei rifiuti e nei servizi connessi, mentre saranno assicurate le prestazioni considerate indispensabili per motivi di igiene e sicurezza pubblica. Lo sciopero interessa migliaia di addetti in tutta Italia, impegnati quotidianamente nella gestione dei rifiuti, nella raccolta differenziata, nello spazzamento, nei servizi ambientali e di igiene urbana.

Il rinnovo del contratto è considerato dai sindacati un passaggio cruciale per garantire stabilità e qualità del lavoro in un comparto che, negli ultimi anni, ha affrontato cambiamenti profondi, nuove normative e un crescente fabbisogno di personale qualificato.