Sciopero nazionale trasporto aereo, ecco orari e voli garantiti a Catania

L’aeroporto di Catania avvisa che nella giornata di domenica 5 luglio 2026 è previsto sciopero nazionale del comparto aereo dalle 14 alle 18.
L’operatività generale del traffico aereo nazionale potrebbe subire variazioni o ritardi. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ricorda che durante gli scioperi vi sono fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.
Cosa fare?
Verifica il tuo volo: Prima di recarti in aeroporto, attraverso la compagnia aerea di riferimento o consulta lo stato del volo sul nostro sito ufficiale.
Voli garantiti: Restano assicurati i voli nelle fasce di garanzia e quelli inseriti nell’elenco ufficiale ENAC.
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