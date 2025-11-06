Sciopero regionale dei farmacisti, anche una delegazione di Siracusa al corteo di Catania

Si è svolto questa mattina a Catania un partecipato corteo di farmacisti provenienti da tutta la Sicilia, in occasione dello sciopero indetto dalle tre sigle sindacali di categoria per protestare contro l’interruzione delle trattative sul rinnovo del contratto nazionale. Alla mobilitazione hanno preso parte numerosi lavoratori e lavoratrici della provincia di Siracusa, accompagnati dalla Filcams Cgil, che hanno sfilato lungo le vie del centro cittadino fino a raggiungere la sede regionale di Federfarma.

Lo sciopero è stato proclamato a seguito del mancato riconoscimento dell’adeguamento salariale richiesto dalle organizzazioni sindacali e della sospensione del confronto da parte di Federfarma.

“Quello di oggi è un chiaro progetto di rappresentanza partito dal basso – ha dichiarato Alessandro Vasquez, segretario generale della Filcams Cgil di Siracusa – capace di rivendicare correttamente le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Ed è questo il più grande motivo della riuscita di questa giornata“.

Durante il presidio, due farmacisti siracusani iscritti alla categoria provinciale sono stati auditi insieme al resto della delegazione regionale per illustrare le ragioni della protesta e ribadire la necessità di riaprire il tavolo di trattativa.