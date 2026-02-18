Scippo ai danni di una 84enne a Floridia: denunciati due 20enni

I Carabinieri della Tenenza hanno denunciato in stato di libertà un 26enne e un 21enne per furto con strappo.
Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri hanno consentito, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le informazioni fornite da alcuni cittadini, di identificare i due giovani quali autori del furto con strappo commesso in via Garibaldi, la mattina del 13 febbraio in danno di un’84enne di Floridia: nella circostanza i due ventenni, entrambi già noti alle Forze dell’ordine, dopo aver strattonato la vittima, le strappavano con forza il borsellino dalla mano, impossessandosi della somma di 110 euro contenuta al suo interno.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni