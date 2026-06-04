Scivola durante l’escursione a Cavagrande: turista soccorsa e trasportata a valle

Intervento di soccorso nel pomeriggio di ieri ai laghetti di Cavagrande del Cassibile, dove una turista francese di 49 anni è rimasta ferita a seguito di un infortunio durante un’escursione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnati nelle operazioni di recupero della donna in una zona particolarmente impervia.

La turista è stata raggiunta dai soccorritori e successivamente trasportata fino a livello strada, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e le prime cure del caso.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla collaborazione tra le squadre di soccorso impegnate nell’operazione.