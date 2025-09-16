Scivola durante un’escursione a Cavagrande, recuperato dal Soccorso Alpino e trasferito in ospedale

Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno eseguito un intervento di soccorso nei confronti di un turista infortunatosi a seguito di rovinosa caduta durante un’escursione presso la riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”.

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, già in attività di addestramento presso una falesia di roccia nei pressi di Floridia, sono giunti sul luogo e insieme al personale dell’eliambulanza, hanno raggiunto l’infortunato nel fondovalle effettuando una prima medicazione.

Successivamente, l’escursionista è stato trasportato presso l’elicottero del 118 in attesa presso una piazzola d’emergenza all’interno della gola.

Il personale medico, valutatene le condizioni, ha disposto il trasferimento dell’infortunato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Questi interventi testimoniano l’importanza del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza quale importante presidio per garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza. La professionalità e il coraggio degli operatori sono un esempio di dedizione e servizio alla comunità.