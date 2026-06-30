Scivoli pedonali invisibili a Siracusa. Vaccaro (Insieme): “si applichi il Codice della strada evitando il pasticcio di via Malta”

“Garantire l’accessibilità urbana non è una concessione o un privilegio, ma un diritto fondamentale che un’amministrazione civile ha il dovere di tutelare ogni giorno. A Siracusa, purtroppo, la superficialità e l’incuria rischiano non solo di isolare i cittadini con disabilità, ma anche di fare un clamoroso autogol economico e legale a causa di una segnaletica stradale totalmente sbiadita e fuori norma”. A sollevare il caso è il consigliere comunale di “Insieme” Ciccio Vaccaro che chiede un intervento urgente di ripristino della segnaletica orizzontale in corrispondenza degli scivoli pedonali della città.

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, gli scivoli dedicati al superamento delle barriere architettoniche dovrebbero essere evidenziati con colorazioni ad alta visibilità, come il giallo, per scoraggiare la sosta selvaggia e rendere immediatamente identificabile lo spazio di manovra per le carrozzine.

“Oggi a Siracusa la maggior parte di questi scivoli è diventata invisibile – denuncia Ciccio Vaccaro –. La vernice è cancellata dal tempo e dal traffico. Questa situazione crea un doppio danno. Da un lato isola le persone con mobilità ridotta, costrette a fare i conti con automobilisti incivili che bloccano i passaggi. Dall’altro, offre un pericoloso alibi giuridico ai “furbetti del parcheggio”: se la segnaletica è invisibile, le multe rischiano di essere sistematicamente impugnate e annullate davanti al Giudice di Pace”.

Il consigliere di opposizione richiama un precedente recente per le casse e l’immagine del Comune: “Abbiamo già visto cosa succede quando la segnaletica viene gestita con approssimazione, come nel caso della corsia preferenziale di via Malta, dove i verbali sono stati messi a rischio ricorso proprio per la cattiva e poco chiara segnalazione stradale. Non possiamo permetterci di ripetere lo stesso errore sugli stalli e sugli scivoli per i disabili. Bastano pochissime risorse economiche per mandare in giro le squadre di manutenzione a ripristinare la corretta verniciatura gialla. Accanto al ripristino dei luoghi serve una forte campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per il rispetto degli spazi di accesso. Chiedo alla Giunta e agli uffici competenti di intervenire subito: la legalità e l’inclusione non si fanno a parole, si fanno con la manutenzione quotidiana della città”.