Scomparsa di Franco Amodeo, il cordoglio del Lions Club Siracusa Host

Il Presidente del Lions Club Siracusa Host, Simona Falsaperla, a nome di tutti i soci esprime sincero cordoglio e vicinanza al Presidente e ai soci del Lions Club Termini Imerese Host per la dipartita del socio fondatore PDG Franco Amodeo.
Il Club Siracusa Host è gemellato con il Lions Club di Termini Imerese a seguito di un protocollo che nasce durante la presidenza del Past Governatore Franco Cirillo, allora Presidente. Fu lo stesso Franco Cirillo insieme con Franco Amodeo a redigere la stesura del volume commemorativo dei 25 anni del Distretto Lions 108 Yb.
“Tutto il Distretto piange la scomparsa dell’Amico Socio fondatore PDG Franco Amodeo. Resterà sempre nella nostra memoria – ha commentato Franco Cirillo -. Amico sincero, con tante qualità umane”.
