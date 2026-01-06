Scomparso a Catania, l’auto ritrovata bruciata nel Siracusano

Scomparso a Catania, l’auto ritrovata completamente bruciata a Carlentini. A ricostruire quanto successo nella notte è il quotidiano La Sicilia con un articolo firmato dalla giornalista Laura Di Stefano: a Catania si cerca da ieri Salvatore Privitera, un 35enne di cui la famiglia non ha notizie da ieri.
Inutili le telefonate al cellulare, in compenso attraverso la localizzazione satellitare è stato possibile individuare la sua auto che, con grande sopresa, è stata trovata a Carlentini, in provincia di Siracusa. Interamente bruciata.
Un episodio che è stato immediatamente segnalati alle forze dell’ordine.
