Ultime news

1 minuto di lettura
Ricerche

Scomparso a Catania, l’auto ritrovata bruciata nel Siracusano

Un episodio che è stato immediatamente segnalati alle forze dell'ordine

Controlli della Polizia in piazza Cosenza

Un episodio che è stato immediatamente segnalati alle forze dell'ordine

1 minuto di lettura

Scomparso a Catania, l’auto ritrovata completamente bruciata a Carlentini. A ricostruire quanto successo nella notte è il quotidiano La Sicilia con un articolo firmato dalla giornalista Laura Di Stefano: a Catania si cerca da ieri Salvatore Privitera, un 35enne di cui la famiglia non ha notizie da ieri.

Inutili le telefonate al cellulare, in compenso attraverso la localizzazione satellitare è stato possibile individuare la sua auto che, con grande sopresa, è stata trovata a Carlentini, in provincia di Siracusa. Interamente bruciata.

Un episodio che è stato immediatamente segnalati alle forze dell’ordine.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi