Disordini in autogrill, daspo per due tifosi del Siracusa

Il questore di Vibo Valentia sulla base dell’attività d’indagine condotta dalla Digos e a seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso due misure di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, (Daspo) nei confronti di altrettanti tifosi del Siracusa, con cui ha inibito l’accesso alle manifestazioni sportive rispettivamente per 4 ed 8 anni. I fatti contestati risalgono a gennaio del 2023 quando durante il viaggio in occasione dell’incontro di calcio con la società “Castrovillari Calcio 1921”, alcuni supporters del “Siracusa 1924”, fermatisi nell’area di servizio “Pizzo Est”, approfittando della calca creata dal folto numero di tifosi che avevano fatto accesso all’interno dei locali, alcuni dei quali travisati da passamontagna e cappuccio, avevano rubato merce di vario genere dall’Autogrill.

I primi Daspo erano stati emanati subito dopo i fatti nei confronti di due soggetti immediatamente identificati, mentre il prosieguo degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato ha consentito di identificare altri due supporter del Siracusa 1924 che precedentemente erano rimasti ignoti in relazione ai fatti accaduti. Nei confronti dei due, alla luce dei numerosi precedenti di polizia e valutata la pericolosità per l’ordine e sicurezza pubblica, il Questore di Vibo Valentia ha emesso i Daspo. Per uno dei due tifosi, visto il comportamento recidivo e i trascorsi violenti, il Gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato anche l’obbligo di firma nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per il quale opera il divieto (Daspo aggravato).