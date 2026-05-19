Scontro a Sortino sugli appalti pubblici. Auteri denuncia: “sistema opaco”. Il sindaco Parlato: “solo errori in buona fede”

Un Consiglio comunale ad alta tensione quello svoltosi a Sortino, trasformato in una vera e propria “resa dei conti” sul tema della gestione delle opere pubbliche. Il dibattito ha visto contrapporsi duramente il consigliere comunale e deputato regionale Carlo Auteri e il sindaco Vincenzo Parlato.

Il deputato regionale Auteri ha acceso i riflettori su una serie di appalti dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro, che interessano impianti sportivi, la scuola media, il cimitero e il plesso Specchi. Secondo Auteri, la documentazione inviata al Ministero per la rendicontazione sarebbe “in parte falsa”, con dichiarazioni fornite dai direttori dei lavori e dai RUP che non corrisponderebbero alla realtà dei cantieri. Auteri dopo ha denunciato gravi incongruenze, tra cui la gestione non corretta dei materiali di risulta e il mancato rispetto delle norme di sicurezza, sostenendo che tali procedure siano in totale contrapposizione con il Codice degli Appalti. “Abbiamo rapportato tutto alla Procura e alla Prefettura”, ha dichiarato Auteri, sottolineando che il confronto in aula serve a garantire che nessuno possa più dire “io non sapevo niente”.

Per Auteri, la situazione amministrativa del Comune ha raggiunto un punto di non ritorno. Il deputato ha chiesto ufficialmente la rimozione immediata del RUP (Responsabile Unico del Progetto) per le opere del campo sportivo “G.M. Columba” e del depuratore comunale, definendo la gestione di quest’ultimo “anomala da troppo tempo“. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono gli oltre 800 mila euro spesi in proroghe e affidamenti ripetuti alla stessa ditta per il depuratore, senza – secondo Auteri – l’applicazione del criterio di rotazione e nonostante i rilievi dell’Anac. Ma l’attacco di Auteri si sposta anche sul piano politico: è stata chiesta la rimozione o il cambio di ruolo dell’assessore Bastante, la cui permanenza in Giunta è ritenuta incompatibile con la credibilità dell’azione amministrativa. Tra le richieste urgenti avanzate dal deputato figurano anche il blocco temporaneo delle gare in corso e il passaggio delle procedure all’Urega per una revisione totale della regolarità degli appalti.

Il sindaco Vincenzo Parlato ha risposto difendendo la trasparenza dell’amministrazione e sottolineando l’immane mole di lavoro affrontata dagli uffici, con oltre 2500 determine prodotte in quattro anni. Il primo cittadino ha fornito i numeri delle opere pubbliche: su 15 interventi complessivi, 11 sono stati completati con certificato di regolare esecuzione, mentre sulle restanti quattro permangono delle criticità che l’ufficio sta cercando di superare.

Secondo il sindaco, eventuali mancanze sarebbero da attribuire esclusivamente alla mole di lavoro e non a una volontà fraudolenta: “Se qualche errore c’è stato, è stato in buona fede e sicuramente non con dolo”. Ha infine ribadito che il passaggio in Consiglio comunale è la prova della volontà di affrontare le discrasie e garantire che le opere siano realizzate “a regola d’arte”.