È di un morto il bilancio dello scontro avvenuto questa mattina tra un furgone e una motocicletta a Pachino, nella strada che attraversa la zona del mercato e conduce verso Portopalo. Lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di un supermercato sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Ad aver la peggio è stato il motociclista. Al vaglio degli inquirenti le cause che avrebbero portato i due mezzi a scontrarsi, avvertito il pm di turno per le operazioni successive.