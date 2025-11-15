Scontro in Consiglio comunale a Rosolini: il caso “pantaloni” accende il confronto tra maggioranza e opposizione

Si accende lo scontro politico in Consiglio comunale a Rosolini dopo quanto accaduto durante l’ultima seduta d’aula e i successivi comunicati incrociati tra maggioranza e opposizione.

Al centro della polemica una frase pronunciata dal consigliere Giuseppe Guastella, rivolta alla vicepresidente del Consiglio Concetta Cavallo: “Tutte le sue offese le respingo al mittente e guardi che lo faccio con garbo perché indosso i pantaloni”.

I gruppi di maggioranza “Giovani Rosolinesi” e “Rosolini al Centro” hanno diffuso un comunicato nel quale definiscono l’espressione “dal chiaro sapore sessista”, legata a un immaginario che attribuisce agli uomini una presunta superiorità nel garbo e nell’autorevolezza del confronto politico.

Secondo la maggioranza, il richiamo ai “pantaloni” e al “garbo” non è una semplice frase infelice, ma introduce anche un elemento classista, come se alcuni consiglieri fossero implicitamente considerati “meno raffinati” o “meno adeguati”. Da qui il richiamo alla necessità di un linguaggio rispettoso, non basato su stereotipi di genere o di status sociale, e all’importanza di mantenere in aula “professionalità, contenuti e reciproca considerazione”.

I gruppi di maggioranza sottolineano che non si tratta di un episodio isolato e che proprio il ripetersi di certi toni rende necessario un richiamo pubblico, ribadendo che il ruolo degli amministratori deriva dal mandato dei cittadini, non dal genere o dall’appartenenza sociale.

La risposta è arrivata con un comunicato congiunto dei gruppi consiliari di opposizione, che parlano di “strumentalizzazione politica” e di “caso ingigantito artificiosamente”.

L’opposizione esprime “piena e incondizionata vicinanza” al consigliere Guastella, descritto come persona da sempre rispettosa e lontana da qualsiasi atteggiamento sessista, e interpreta le sue parole come la reazione garbata di un “gentiluomo”, nonostante – sostengono – le provocazioni ricevute.

Secondo i gruppi di opposizione, se la frase fosse stata ritenuta davvero così grave, la maggioranza avrebbe dovuto intervenire subito in aula con un richiamo formale, invece di aspettare il giorno dopo per diffondere un comunicato “dai toni accusatori e sensazionalistici”. Questo, per l’opposizione, dimostrerebbe l’intento “strumentale e vendicativo” della maggioranza, volto a spostare il dibattito dai problemi reali della città.

Nel botta e risposta entra anche il tema del funzionamento dei lavori consiliari.

La maggioranza, nel suo testo, aveva richiamato Guastella per interventi considerati eccessivamente prolissi e funzionali a un atteggiamento “ostruzionistico”, volto a rallentare l’attività d’aula.

L’opposizione ribalta l’accusa: definire “ostruzionismo” gli interventi lunghi e approfonditi significa, a loro dire, voler silenziare il legittimo lavoro di controllo sugli atti amministrativi. Come esempio viene citata la stessa seduta, in cui il consigliere Davide Soli (PD) avrebbe chiesto per due volte il rinvio della discussione di alcune delibere di Giunta per consentire un esame più approfondito, anche alla luce della ricomposizione della Commissione Bilancio. Richieste respinte dalla maggioranza “con la mera forza dei numeri”, secondo il comunicato dell’opposizione, nonostante un consigliere di maggioranza (Pitrolo) avesse manifestato a sua volta l’esigenza di maggior approfondimento.

Per l’opposizione, questo comportamento contrasterebbe con i richiami, contenuti nel comunicato di maggioranza, a un clima sereno e collaborativo: “predicano bene ma razzolano male”, scrivono i gruppi, accusando la maggioranza di chiusura al confronto e di “vuoto programmatico”.

Al di là della singola frase, il caso mette in luce un clima teso in Consiglio comunale, in cui il confronto sui toni si somma a un dissenso più ampio sul metodo di gestione dei lavori e sul ruolo dell’opposizione.