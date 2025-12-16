Scontro mortale nel Siracusano, perde la vita un uomo di 80 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la strada che collega Pachino a Ispica, al confine tra le province di Siracusa e Ragusa. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due autovetture.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era a bordo di una delle auto coinvolte quando, per cause non ancora chiarite, è avvenuto l’impatto con un altro veicolo.

La collisione è stata violenta e le condizioni del pensionato sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le prime audizioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.