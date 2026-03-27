Scontro su Ast, Genovese replica ad Auteri: “Invito istituzionale, nessuna passerella a Siracusa”

“Da parte mia nessuna passerella oggi a Siracusa. Ho semplicemente risposto positivamente a un gradito invito da parte del presidente della IV Commissione, Giuseppe Carta, che aveva invitato anche tutti i componenti della stessa, incluso l’onorevole Auteri”.

Così Luigi Genovese, presidente dell’Ast, risponde a stretto giro di posta al parlamentare regionale della DC, Carlo Auteri, che con una nota aveva stigmatizzato l’atteggiamento del presidente della partecipata della Regione siciliana, etichettando senza troppi giri di parole l’appuntamento di oggi all’interno della rimessa Ast di contrada Pantanelli a Siracusa come una “passerella”, e lamentando al contempo il mancato coinvolgimento della deputazione regionale del territorio.

Accuse che in modo altrettanto chiaro, Genovese respinge al mittente. Il presidente di Ast, così come ribadito in mattinata ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali presenti, ha spiegato come il piano di risanamento dell’azienda non sarà semplice, ma allo stesso tempo è necessario. “Nessuno mette in secondo piano il problema dei 35 somministrati – aggiunge Genovese – che al momento, purtroppo, non possono essere confermati dall’azienda. Questo passaggio è l’esito dell’attuazione di un piano di risanamento che è stato vagliato anche in sede parlamentare, e con il voto favorevole dello stesso Auteri”.

Un possibile spiraglio, tuttavia, potrebbe arrivare a breve. Secondo quanto emerso durante il confronto con Carta, l’eventuale acquisto di 49 nuovi mezzi – operazione che potrebbe concretizzarsi entro un mese – consentirebbe il reintegro dei lavoratori attualmente esclusi.

“L’azienda non può fare scelte discrezionali – conclude il presidente di Ast – ma deve limitarsi all’attuazione del piano approvato, fermo restando che siamo al lavoro per cercare soluzioni, proprio come quella dell’acquisto di nuovi mezzi di proprietà, così da garantire gli attuali e si spera superiori in futuro, livelli occupazionali”.