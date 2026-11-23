Attualità · Servizio idrico

Due pareri legali contrapposti sulla natura di Aretusacque, un ricorso di Siam dichiarato inammissibile dal Tar di Catania e la richiesta di verificare se gli atti adottati finora dal nuovo gestore del servizio idrico rispettino le regole previste per le società a controllo pubblico. Sono i temi affrontati dall’assemblea dell’Ati di Siracusa lo scorso 3 novembre, il cui verbale è stato pubblicato il 20 novembre.

Alla riunione, presieduta dal sindaco di Siracusa e presidente dell’Ati Francesco Italia, hanno partecipato sei Comuni su 21: Siracusa, Avola, Carlentini, Ferla, Lentini e Pachino, rappresentativi complessivamente del 54,21% delle quote assembleari. Assenti gli altri quindici Comuni.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato il contenzioso promosso da Siam, precedente gestore del servizio idrico nel capoluogo, contro la determinazione del valore residuo degli investimenti. L’avvocato Cinzia Blanco ha comunicato che il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo la tesi secondo cui il valore residuo determinato dall’Ati ha carattere provvisorio. Il procedimento, infatti, non è ancora concluso e la valutazione definitiva spetterà ad Arera.

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Non si tratta, dunque, di una pronuncia che stabilisce definitivamente quanto debba essere riconosciuto a Siam, ma di una decisione che esclude, in questa fase, la possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo un atto non definitivo. L’avvocato Agatino Cariola, intervenuto per il Comune di Siracusa, ha ribadito la solidità dell’istruttoria condotta dall’Ati, che aveva determinato un valore residuo negativo, esprimendo ottimismo sulle ragioni dell’ente. Il procedimento, tuttavia, dovrà proseguire.

Il confronto più significativo si è sviluppato sul secondo punto: la qualificazione giuridica di Aretusacque, società mista costituita per la gestione del servizio idrico integrato. La società aveva trasmesso un parere del professor avvocato Donativi, mentre l’Ati aveva acquisito un parere dello studio Cariola-Blanco. Dal dibattito emerge che i due orientamenti sono contrapposti sulla qualificazione della società come soggetto a controllo pubblico.

Secondo Cariola, non ci sono dubbi: Aretusacque, partecipata al 51% dai Comuni e al 49% dal socio privato, è una società a controllo pubblico, soggetta al decreto legislativo 175 del 2016, il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Una qualificazione che comporta conseguenze concrete sulle procedure di assunzione, sugli affidamenti, sugli appalti e sui controlli, compresi quelli della Corte dei conti.

A sostegno della propria interpretazione, Cariola ha richiamato anche la posizione assunta dall’Anac nei confronti di Servizi Idrici Etnei, società mista della provincia di Catania con una composizione societaria analoga, oltre a precedenti pronunce della Corte dei conti relative all’Ati siracusana.

Blanco ha evidenziato inoltre i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio di sorveglianza, chiamato ad approvare anche i piani strategici della società. Un controllo che, secondo il legale, non è soltanto formale, ma incide concretamente sulle decisioni gestionali.

È stato però l’intervento dell’avvocato Grande, in rappresentanza del Comune di Avola, a spostare il confronto dal piano giuridico a quello operativo. Grande ha ricordato che Avola aveva chiesto di mantenere una gestione autonoma del servizio idrico e che la scelta della società mista era stata accettata proprio sul presupposto del controllo pubblico.

Di fronte ai due pareri contrapposti, ha quindi posto una questione precisa: come intende l’Ati esercitare concretamente il proprio controllo sul socio privato? “Vi sono due pareri diametralmente opposti perché seguono gli interessi dei propri rappresentati, dei propri clienti. Ma adesso l’Ati, e per essa il presidente, che azioni intende promuovere nei confronti del socio privato?”, ha chiesto Grande.

Il rappresentante di Avola ha sollecitato un chiarimento sulle prerogative del Consiglio di sorveglianza e sulle iniziative da assumere per evitare che il socio pubblico ritenga di esercitare un controllo che, nella pratica, potrebbe essere contestato. Cariola ha escluso la necessità di avviare un nuovo giudizio soltanto per ottenere una pronuncia sulla natura giuridica della società. A suo avviso, l’Ati dovrebbe comunicare formalmente ad Aretusacque di non condividere il parere Donativi e di considerarla a tutti gli effetti una società a controllo pubblico.

Eventuali controversie, ha spiegato, dovrebbero invece riguardare specifiche violazioni delle regole applicabili. In presenza di inadempimenti, potrebbero trovare applicazione penali e, nei casi più gravi, anche la risoluzione del contratto. Italia ha condiviso questa impostazione, escludendo per il momento l’opportunità di aprire ulteriori contenziosi.:“La società ha appena avviato il proprio servizio, ha assunto quello di Floridia, avviare contenziosi è l’ultima cosa che chi ha a cuore le sorti di questo servizio desidera fare”, ha affermato il presidente dell’Ati, aggiungendo di non ravvisare attualmente elementi tali da giustificare un’azione giudiziaria.

Una posizione che non ha però esaurito le richieste di Avola. Grande ha chiesto espressamente di mettere a verbale una richiesta al Consiglio di sorveglianza affinché verifichi tutti gli atti adottati fino a quel momento da Aretusacque, accertando se siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla natura pubblicistica della società. “Il dubbio mi viene nel momento in cui loro hanno sollevato lo status. Cioè, non è che hanno già fatto degli atti invece che non rientrano in queste regole?”, ha osservato.

Resta così aperta una questione centrale per il futuro della gestione idrica provinciale. L’Ati sostiene che Aretusacque sia una società a controllo pubblico, mentre il parere acquisito dalla società esprime una diversa interpretazione. Ma, al di là del confronto tra giuristi, il nodo è capire come il controllo pubblico venga effettivamente esercitato e quali verifiche siano state compiute sull’attività del gestore.