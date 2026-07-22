Scontro tra autobus di linea e auto a Siracusa Nord: ferito un turista americano

Cronaca · Incidente stradale

Un incidente stradale si è verificato in tarda mattinata lungo la bretella di contrada Spalla (Città Giardino), a pochi metri dalla rampa di accesso allo svincolo autostradale di Siracusa Nord.

Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus di linea Interbus, con passeggeri a bordo, e un’autovettura con a bordo alcuni turisti americani si sono scontrati in un impatto quasi frontale mentre percorrevano la strada in direzioni opposte.

L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. In un primo momento sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, successivamente affiancati dalla Polizia Provinciale, che ha assunto il compito di regolare il traffico.

Fortunatamente nessuno dei passeggeri dell’autobus è rimasto ferito. Ha invece avuto bisogno delle cure dei sanitari il conducente dell’autovettura, un turista americano, rimasto ferito nell’impatto. Saranno i rilievi eseguiti dagli agenti e l’eventuale raccolta delle testimonianze a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione in direzione di contrada Targia, con disagi dovuti alla presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata.