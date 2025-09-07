Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada che collega Cassaro a Palazzolo Acreide. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due motocicli si sarebbero scontrati frontalmente, causando un impatto violentissimo.
Nell’urto tutti gli occupanti dei mezzi sono stati sbalzati a terra riportando ferite gravissime. Nonostante i soccorsi immediati, per due di loro non c’è stato nulla da fare, mentre per una terza persona, gravemente ferita è stato predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.
