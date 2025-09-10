Scontro tra Regione e Consorzio Universitario di Siracusa. “Stop ai fondi”, dice Turano. “Pressione indebita” per Caporale

È scontro aperto tra la Regione Siciliana e il Consorzio Universitario di Siracusa “Giovanni Paolo II” (CUSIR). Al centro della contesa ci sono i contributi regionali e il futuro dei corsi universitari che da Priolo e Melilli si trasferiranno a Siracusa, nella nuova sede di via Agati 10, accreditata dall’ANVUR.

Da un lato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano, che con una lettera indirizzata alla rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha messo le cose in chiaro: “Con l’attuale composizione societaria il CUSIR non potrà più ricevere fondi regionali. L’Università di Messina dovrà tenerne conto, perché i contributi costituivano finora la principale fonte di copertura dei costi”.

Dall’altro lato la replica del vicepresidente del CUSIR, Nello Caporale, che ribalta l’accusa e denuncia: “La norma che limita i soci ai soli enti pubblici o non-profit è incostituzionale e, se applicata alla lettera, taglierebbe fuori quasi tutti i consorzi universitari siciliani. Basta guardare a Trapani, Ragusa, Agrigento: ovunque ci sono soci privati, persino persone fisiche o banche”.

La miccia è stata accesa dall’articolo 13 della legge regionale 28/2025, che ha modificato la disciplina sui contributi ai consorzi universitari: da quest’anno, i finanziamenti possono andare solo a consorzi composti esclusivamente da soggetti pubblici, enti d’interesse pubblico o enti non-profit. La presenza di società private a scopo di lucro diventa un ostacolo automatico all’erogazione.

Per l’assessore Turano si tratta di un passaggio obbligato per garantire la trasparenza nell’uso dei fondi regionali. Per Caporale, invece, è una “norma discriminatoria e sproporzionata” che viola gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.

Alla tensione normativa si aggiunge il capitolo della governance. Dopo la revoca del presidente designato dalla Regione da parte dell’assemblea del CUSIR – avvenuta con il solo voto favorevole del socio privato – il Governo regionale ha tempestivamente nominato un nuovo presidente. Ma, sottolinea Turano, l’assemblea non ha ancora ratificato la nomina, creando uno stallo che rischia di bloccare ogni finanziamento.

Caporale ha annunciato anche un’istanza formale di accesso agli atti per verificare come i contributi siano stati erogati negli ultimi anni agli altri consorzi universitari siciliani. L’obiettivo è capire se la norma viene applicata ovunque o solo a Siracusa.

Il vicepresidente non ha usato mezzi termini: “Qui si sta esercitando una pressione indebita, persino invitando l’Università di Messina a recedere dalla convenzione. Intanto altrove si chiude un occhio su statuti che ammettono soci privati a pieno titolo”.

Nel frattempo, sul piano accademico, l’ANVUR ha dato l’ok all’accreditamento della sede siracusana di via Agati, dove si trasferiranno i corsi di Giurisprudenza, Consulente del lavoro, Scienze politiche e, con ogni probabilità, anche Infermieristica.

Ma il punto resta lo stesso: senza i fondi regionali, il Consorzio rischia di non avere le risorse per sostenere i costi di gestione e mantenere i corsi.

Al momento, lo scontro tra assessorato e consorzio sembra destinato a proseguire nelle aule – tanto quelle istituzionali quanto, forse, quelle giudiziarie.