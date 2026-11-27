Cronaca · A Francofonte

Incidente mortale sulla strada statale 194 “Ragusana”, all’altezza del chilometro 20,450, nel territorio di Francofonte. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

Chiuso il tratto stradale interessato dall’incidente, per i veicoli provenienti da Ragusa è stata istituita una deviazione al bivio del chilometro 23, mentre per quelli provenienti da Catania la deviazione è prevista in corrispondenza della rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né le condizioni della persona rimasta ferita.