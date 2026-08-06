Scooter contro un’auto a Pachino: 20enne in prognosi riservata

Cronaca · incidente

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Pachino, in via Tommaseo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno scooter si sarebbe scontrato con un’autovettura. A seguito dell’impatto, l’auto avrebbe poi urtato altre vetture parcheggiate lungo la strada.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 20 anni che viaggiava sullo scooter. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Avola, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.