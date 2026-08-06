Cronaca incidente

Scooter contro un’auto a Pachino: 20enne in prognosi riservata

di Oriana Gionfriddo ·
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incidente scooter

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Pachino, in via Tommaseo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno scooter si sarebbe scontrato con un’autovettura. A seguito dell’impatto, l’auto avrebbe poi urtato altre vetture parcheggiate lungo la strada.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 20 anni che viaggiava sullo scooter. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Avola, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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