Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo del territorio rafforzando la presenza della Polizia nel centro cittadino e nella periferia del lentinese con il precipuo scopo di innalzare la percezione di sicurezza negli abitanti della zona.

In tale scenario operativo sono stati pianificati numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 131 persone e di controllare 93 mezzi. 7 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Inoltre, nel corso del servizio, agenti del Commissariato, diretti da Roberta Abate, sono intervenuti in contrada sant’Antonio (Comune di Francofonte) nell’abitazione di due coniugi, rinvenendo nel garage, in uso ai due, targhe, pezzi di motori, centraline, pezzi di carrozzeria ed interni di veicoli verosimilmente provenienti da auto rubate e successivamente smontate per rivendere i singoli pezzi al mercato nero dei ricambi. Sul posto è stata rinvenuta un’autovettura, rubata pochi giorni prima, e già posta sopra un ponte e parzialmente smontata. Identico scenario si presentava in un altro garage, distante poche centinaia di metri dall’abitazione dei coniugi, e sempre nella disponibilità degli stessi.

I due sono stati denunciati per i reati di ricettazione, riciclaggio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, unitamente a un’altra persona, che è stata sorpresa a lavorare sui pezzi di ricambio.

Gli agenti, all’interno del primo garage, trovavano anche un box rudimentale ove veniva tenuto un cavallo privo di contrassegni identificativi del proprietario. Personale dell’ASP, all’uopo intervenuto, rilevando lo stato irregolare di detenzione del cavallo, elevava ai due coniugi le previste sanzioni amministrative.