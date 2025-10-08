Nell’ambito delle attività coordinate di prevenzione e controllo del territorio disposte dal Prefetto di Siracusa in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il 3 ottobre scorso, su ordinanza del Questore, è stato effettuato un servizio straordinario ad “alto impatto” a Lentini, finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. L’azione ha visto l’impiego congiunto di tutte le Forze territoriali e delle rispettive specialità operative.

Hanno preso parte all’attività il personale del Commissariato di P.S. di Lentini, della Polizia Scientifica di Siracusa, della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo della Questura di Palermo.

Durante l’operazione sono stati istituiti 14 posti di blocco, con il controllo complessivo di 336 persone — di cui 57 risultate positive alle verifiche nelle banche dati — e 123 veicoli, nonché l’elevazione di 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono inoltre stati sottoposti a controllo 35 soggetti già gravati da misure restrittive della libertà personale.

Parallelamente, sono stati ispezionati 28 esercizi commerciali nel territorio di Lentini: in tale ambito sono state contestate 7 sanzioni amministrative per violazioni in materia di salubrità degli alimenti e di altri regolamenti, oltre a una sanzione di natura penale.

Nel corso della medesima operazione, il personale del Commissariato di Lentini ha effettuato 9 perquisizioni domiciliari, che hanno portato alla scoperta di un vero e proprio market della droga all’interno di un’abitazione fatiscente. Sono stati sequestrati 116 grammi di marijuana, 105 grammi di hashish, 66 grammi di cocaina, 1,24 grammi di crack, oltre a vario materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento degli stupefacenti.

Inoltre, nascosto dietro un armadio, è stato individuato un passaggio ricavato nel muro che conduceva a una serra indoor, dotata di due tende termiche, due lampade, un aeratore e fertilizzante con terriccio, utilizzati per la coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso da tutte le Forze dell’Ordine coinvolte, sottolineando come questa sinergica azione rappresenti un importante contributo a tutela del bene comune