Scossa di terremoto al largo della costa di Siracusa: magnitudo 2.9

Nella mattinata di oggi, 29 settembre, alle 5:50 italiane, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo ML 2.9 al largo della costa siracusana. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di circa 10 km, con epicentro situato 20 km a est di Siracusa, in mare aperto.

La scossa, sebbene di intensità lieve, è stata avvertita in diversi comuni costieri, soprattutto nelle zone più vicine al mare. Non si segnalano danni a persone o cose, ma il movimento tellurico è stato percepito da chi era già sveglio nelle prime ore del mattino.

La costa sud-orientale della Sicilia rientra in una delle aree a più alta sismicità dell’isola, per via della sua collocazione tra la placca africana ed euroasiatica. Eventi di questa entità non sono rari, e di norma non producono conseguenze significative, ma mantengono alta l’attenzione sul rischio sismico del territorio.