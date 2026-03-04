Scossa di terremoto nel Catanese avvertita anche nel Siracusano

Trema la terra nel catanese dove alle 7 e 05 è stata avvertita una scossa di terremoto che, al momento, secondo una prima stima provvisoria di Ingv sarebbe stata tra 4.1 e 4.6 gradi.

Ingv che ha appena aggiornato i dati sulla scossa: l’epicentro risulta a 3 km da Ragalna e a 4 km di profondità. La magnitudo registrata è stata 4.5, la scossa è stata avvertita con tanta paura nel catanese ma anche nel siracusano, soprattutto nella parte alta della provincia.