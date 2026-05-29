Screening Asp Siracusa. Prenotazione on line: un video tutorial per guidare i cittadini

Rendere l’accesso alla prevenzione sempre più immediato, trasparente e a portata di click. Con questo obiettivo il Centro Screening dell’Asp di Siracusa diretto da Sabina Malignaggi, ha realizzato un video tutorial che mostra, passo dopo passo, come prenotarsi in autonomia dal portale della Salute dell’Azienda raggiungibile all’indirizzo portalesalute.asp.sr.it

Il filmato, visibile sui canali istituzionali, accompagna l’utente in tutte le fasi dell’operazione: dall’inserimento di una parola chiave nei motori di ricerca (es. Google), all’accesso sicuro tramite identità digitale (SPID o CIE), fino alla conferma finale della prenotazione.

La guida digitale nasce per abbattere le barriere tecnologiche e facilitare l’utilizzo dei servizi online, oltre alla possibilità telefonica al numero 0931 312525 tasto 2, permettendo anche ai cittadini meno digitalizzati di completare la procedura in totale autonomia.

“La digitalizzazione dei servizi sanitari rappresenta una leva strategica fondamentale per avvicinare la sanità pubblica ai bisogni reali della popolazione – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci –. Questo tutorial è uno strumento pratico che promuove la cultura della prevenzione, semplificando l’accesso agli screening oncologici e garantendo ai cittadini un servizio efficiente, rapido e trasparente”.

L’infrastruttura tecnologica e l’organizzazione dei flussi di prenotazione sono il risultato di un lavoro sinergico interno all’azienda. “Il consolidamento e l’evoluzione del Portale della Salute rispondono alla necessità di governare i processi digitali in modo sicuro e integrato – spiega Santo Pettignano, direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione –. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e offrire piattaforme intuitive che semplifichino l’interazione tra l’utente e le strutture sanitarie”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e semplificazione intrapreso dall’Azienda Sanitaria di Siracusa, volto a potenziare l’adesione alle campagne di prevenzione sul territorio provinciale.​​​