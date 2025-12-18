Screening oculistici gratuiti a Siracusa in piazza S. Lucia a Siracusa

In occasione della festa di Santa Lucia, santa protettrice della vista , dal 15 dicembre al 18 dicembre, in Piazza Santa Lucia, sarà possibile effettuare screening oculistici gratuiti, disponibili ogni mattina nella fascia oraria dalle 9 alle 12. Le attività saranno svolte a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica, messa a disposizione dal Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, attrezzata per offrire un servizio di screening completo e accessibile, con particolare attenzione alla prevenzione delle principali patologie oculari che spesso si manifestano senza sintomi nelle fasi iniziali.

L’iniziativa è promossa dagli Oculisti di Siracusa e provincia, dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Siracusa, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Siracusa, dal Rotary Club Siracusa, e dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce. La prevenzione, infatti, consente di individuare tempestivamente non solo i più comuni difetti visivi, ma anche patologie serie e silenziose, come le maculopatie, malattie che interessano la parte centrale della retina e che possono causare una progressiva riduzione della capacità visiva.

Spesso queste malattie evolvono senza dolore e sintomi evidenti, per questo, la diagnosi precoce è fondamentale. Riconoscere queste patologie in tempo permette di avviare percorsi di cura efficaci, contribuendo a preservare la qualità della vista e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone. In occasione della festa di Santa Lucia, protettrice della vista e santa patrona di Siracusa, le giornate di prevenzione rappresentano un momento di incontro diretto tra specialisti oculisti che mettono a disposizione la loro professionalità al servizio della cittadinanza , volto a promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute oculare e a favorire l’accesso a controlli spesso trascurati ma fondamentali. Un impegno condiviso, che sottolinea il valore della collaborazione tra associazioni, professionisti e istituzioni nel prendersi cura del benessere della comunità.