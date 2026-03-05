Screening oncologici, il camper mammografico dell’Asp di Siracusa riprende per il 2026 il tour nei comuni della provincia

Prosegue per il 2026 il programma itinerante di prevenzione oncologica dell’Asp di Siracusa nei comuni della provincia distanti dai centri mammografici fissi. Dopo gli oltre 1.260 esami eseguiti tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, il camper dotato di mammografo tornerà operativo da lunedì 9 marzo a partire da Avola.

L’iniziativa, coordinata dal Centro gestionale screening aziendale, è finalizzata a garantire la prossimità dei servizi sanitari. Il camper, dotato di strumentazione diagnostica di ultima generazione e personale tecnico specializzato, opererà nei territori di Avola, Rosolini, Pachino, Portopalo, Sortino, Canicattini, Ferla, Francofonte, Carlentini, Melilli e Priolo e sosterà nelle piazzuole antistanti i poliambulatori o le guardie mediche aziendali.

Il servizio è dedicato alla fascia di popolazione femminile compresa tra i 50 e i 69 anni. Gli esami mammografici verranno effettuati nelle fasce orarie 8:30–13 e 14–17. Oltre all’esecuzione delle mammografie per le donne tra i 50 e i 69 anni, il personale specializzato distribuirà i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon-retto), indirizzato a donne e uomini dai 50 ai 69 anni, e fornirà assistenza per la prenotazione del Pap-test per le donne dai 25 ai 29 anni o dell’HPV test per le donne dai 30 ai 64 anni (screening del collo dell’utero).

L’unità mobile inizierà il tour del mese da Avola nei giorni 9-10-11 marzo, per poi spostarsi a Rosolini il 12 e 13 marzo. Seguiranno le tappe di Pachino 16-17 marzo e di Portopalo nella giornata del 18 marzo. Il servizio raggiungerà Sortino il 19 e 20 marzo, Canicattini il 23 marzo e Ferla il 24 marzo. Le attività proseguiranno a Francofonte il 25 marzo, a Carlentini il 23 marzo e a Melilli il 27 marzo mentre la tappa di Priolo è prevista per il 30 e 31 marzo.

Le donne aventi diritto riceveranno apposite notifiche tramite SMS, e-mail e App IO. È possibile prenotare l’esame contattando il call-center aziendale al numero 0931 312525 (tasto 2), attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30.

L’Asp di Siracusa invita alla massima adesione, sottolineando l’importanza della prevenzione nel contrasto alle patologie oncologiche del seno.