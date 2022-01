Scritte offensive contro un medico dell’hub vaccinale di Palazzolo Acreide

Una scritta offensiva è apparsa, questa mattina, nella parete dell’hub vaccinale di Palazzolo Acreide nei confronti di Salvo Morelli, medico in pensione contattato dall’Asp in tempi di emergenza Covid per coordinare la struttura.

“Esprimo la mia solidarietà al dottore Salvo Morelli per la grave offesa e oltraggio ricevuto da anonimi” – dichiara Salvatore Gallo, primo cittadino – “Salvo Morelli è un’uomo di scienza che dedica la sua vita a curare i tanti che gli chiedono assistenza e consulto. Ringrazio il dottor Salvo Morelli per l’opera, l’esperienza e il supporto che sta continuando a prestare a favore della comunità in questo particolare momento. Ingiusto e ingrato chi ha pensato e imbrattato di insulto quel muro”.

La parete sarà presto ripulita a spese dell’Amministrazione comunale.