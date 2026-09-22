Scuola, ascolto e abusi: il racconto di un adolescente rimasto in silenzio per anni

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Video · associazione meter

Ci sono dolori che non fanno rumore. Restano nascosti dietro parole, sorrisi, relazioni apparentemente normali. E possono accompagnare una persona per anni prima di trovare finalmente uno spazio in cui essere raccontati.

È questo il filo conduttore del nuovo video che Meter ha lanciato, nato per dare voce a chi ha vissuto un’esperienza di abuso e per ricordare che chiedere aiuto è possibile, anche dopo molto tempo.

Il protagonista racconta il difficile rapporto con i propri ricordi, la tendenza a parlare di altro, a cambiare discorso, a convincersi che ciò che era accaduto fosse normale. Fino al momento in cui riesce, per la prima volta, a fermarsi e a parlare di quel bambino che aveva lasciato solo per tanti anni.

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Il tema dell’ascolto assume un’importanza particolare anche nel contesto scolastico. La scuola può essere un presidio fondamentale per intercettare segnali di disagio, offrire occasioni di confronto e favorire la richiesta di aiuto. Non soltanto attraverso la presenza e l’attenzione degli insegnanti, ma anche creando tra adolescenti momenti di ascolto, dialogo e confronto, nei quali non sentirsi soli e imparare a riconoscere ciò che accade a sé e agli altri.

I dati confermano quanto sia importante non lasciare soli bambini e adolescenti. Secondo i dati Istat, tra il 2017 e il 2023 sono stati 6.024 gli accessi al Pronto Soccorso di bambini e ragazzi con almeno una diagnosi di violenza. La violenza sessuale rappresenta la principale causa degli accessi (34,5%) e arriva al 55,2% nella fascia di età 11-17 anni.

Anche il fenomeno del bullismo evidenzia la necessità di luoghi nei quali i ragazzi possano parlare e confrontarsi: secondo l’indagine Istat sui giovani, nel 2023 un ragazzo su cinque tra gli 11 e i 19 anni ha subito bullismo, mentre il 68,5% ha riferito di aver vissuto almeno un comportamento offensivo o violento, online o offline.

“A volte il primo passo non è raccontare tutto – sottolinea Meter – ma trovare qualcuno disposto ad ascoltare senza giudicare. Per questo è importante che bambini e adolescenti sappiano di poter chiedere aiuto e che adulti, insegnanti e coetanei sappiano riconoscere e accogliere una richiesta di aiuto, anche quando arriva in modo indiretto”. Il Centro Ascolto Meter è disponibile per offrire ascolto e orientamento al numero verde 800 455270, attraverso il sito dell’associazione e i suoi canali social.