Scuola, Turano a Siracusa: “con i dirigenti per trasformare criticità in interventi”

SiracusaNews TV

Video · mondo scuola

Ascoltare il mondo della scuola per individuare criticità, raccogliere proposte e trasformarle, quando possibile, in interventi normativi e finanziamenti. È questo l’obiettivo del tour che l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano sta portando avanti nelle province siciliane e che oggi ha fatto tappa a Siracusa, all’istituto Archimede, dove ha incontrato i dirigenti scolastici del territorio.

Un confronto diretto con chi quotidianamente vive la realtà degli istituti e che, secondo Turano, rappresenta uno strumento per individuare le emergenze e definire le priorità dell’azione regionale.

“Ogni anno andiamo nella scuola siciliana e ascoltiamo i dirigenti scolastici, che sono gli operatori del settore, quelli che hanno il termometro delle difficoltà quotidiane“, ha spiegato l’assessore. Un metodo che, ha ricordato, avrebbe già prodotto risultati nella precedente edizione del confronto. “L’anno scorso la scuola siracusana ha indicato una serie di criticità che dopo un mese sono diventate legge della Regione Siciliana con la legge finanziaria e subito dopo decreti attuativi di finanziamento“.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’obiettivo, dunque, è verificare quest’anno quali delle esigenze già evidenziate debbano essere rifinanziate e quali, invece, siano le nuove emergenze emerse negli istituti. Tra i temi affrontati anche quello delle temperature elevate e della climatizzazione degli edifici scolastici, tornato al centro del dibattito con l’avvio dell’anno scolastico.

Turano ha ricordato che la competenza sugli edifici scolastici appartiene ai Comuni e alle ex Province, ma ha ribadito l’intenzione della Regione di intervenire sul fronte dell’efficientamento energetico.

“Una mia priorità è quella di garantire l’efficientamento energetico degli edifici che non sono di nostra proprietà – ha detto – quindi troveremo una copiosa risorsa finanziaria per sostenere Comuni che devono svolgere queste attività“.

Il meccanismo, ha spiegato l’assessore, dovrà però coinvolgere direttamente gli enti proprietari. La Regione può mettere a disposizione le risorse, ma gli interventi sugli edifici e sugli impianti devono essere realizzati da Comuni ed ex Province.

Dal tour nelle scuole siciliane è emersa anche una priorità trasversale: il disagio giovanile. Turano ha riferito che, nelle prime cinque tappe del percorso, i dirigenti scolastici hanno indicato il tema tra le principali esigenze, insieme a quello della climatizzazione. L’idea della Regione è quella di creare all’interno delle scuole strutture in grado di intercettare i segnali di disagio, informare le famiglie e indirizzarle verso le professionalità adeguate.

“Questi centri di ascolto noi li organizzeremo e li finanzieremo“, ha annunciato l’assessore, spiegando di aver già coinvolto le università siciliane e di avere un progetto definito. L’obiettivo è arrivare alla loro realizzazione prima della prossima legge finanziaria, mentre ulteriori risorse potrebbero essere individuate attraverso le variazioni di bilancio.

Il tour proseguirà con le ultime tappe previste a Catania e Agrigento, prima di un appuntamento conclusivo a Palermo. Turano ha annunciato infatti l’organizzazione degli Stati generali della scuola siciliana, ai quali prenderanno parte il ministro dell’Istruzione, il presidente della Regione e gli operatori del settore. Sarà un momento di confronto più ampio sulle difficoltà emerse durante gli incontri nelle province e sulle possibili soluzioni.

“Chi meglio di un dirigente scolastico, di un operatore al DSGA mi può dire quali sono le emergenze di una scuola?“, ha sottolineato Turano, ribadendo la scelta di partire dall’ascolto diretto delle comunità scolastiche.

La tappa siracusana si inserisce quindi in un percorso che punta a raccogliere dalle scuole indicazioni concrete da tradurre, nelle intenzioni dell’assessorato, in misure legislative e strumenti finanziari per affrontare le principali criticità del sistema scolastico regionale.