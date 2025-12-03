Nel piccolo comune montano del siracusano, il senso di responsabilità civica e il valore del servizio pubblico trovano spesso espressione diretta nel lavoro quotidiano dei suoi amministratori. Così, per i tre giorni dedicati all’orientamento delle scuole medie inferiori dell’Istituto “Val d’Anapo”, che si svolgeranno nella sede di Buccheri, sarà il Sindaco del Comune di Buscemi, Michele Carbè, a svolgere personalmente il ruolo di autista di un piccolo bus che accompagnerà i giovani cittadini. Una scelta dettata dalla necessità di garantire agli studenti la possibilità di partecipare alle attività programmate:

“Una volta riscontrato un problema, bisogna risolverlo di persona. Nei piccoli centri i sindaci sono spesso chiamati a intervenire in prima linea e io non mi tiro indietro”, afferma il Sindaco Carbè. Il Primo Cittadino esprime anche rammarico per il fatto che i corsi di orientamento si tengano a Buccheri anziché a Buscemi: “Avremmo voluto ospitare questi incontri nel nostro comune, ma adesso la priorità è accompagnare i ragazzi e garantire loro tutti i servizi necessari.”

Il comunicato sottolinea inoltre l’importanza delle scuole nei piccoli comuni, considerate presidi fondamentali dello Stato e motori vitali per la tenuta sociale e culturale del territorio. “Le scuole dei piccoli centri devono sopravvivere. Io e tutta l’amministrazione crediamo profondamente nel valore dell’istruzione e per questo –o per altro – siamo pronti ad alzarci le maniche e lavorare.”