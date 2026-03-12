Scuole a Siracusa, il report del Comune fotografa un degrado diffuso: servono milioni per mettere in sicurezza i plessi

Un quadro che non parla di emergenze strutturali clamorose, ma che descrive comunque una situazione pesante, estesa e non più rinviabile. È quello contenuto nella relazione tecnica del 10 marzo 2026, firmata dal dirigente del Settore Manutenzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Siracusa, Domenico Sole Greco, dedicata allo stato dell’edilizia scolastica cittadina in risposta a un’interrogazione del consigliere comunale Leandro Marino.

Il documento mette nero su bianco una realtà fatta di coperture ammalorate, infiltrazioni, prospetti degradati, infissi fuori norma, certificazioni da rinnovare o ancora da ottenere, in un contesto che coinvolge migliaia di studenti e personale scolastico. Il punto centrale della relazione è chiaro: pur non essendoci, allo stato, “dissesti strutturali macroscopici”, esiste un diffuso degrado manutentivo che incide in maniera significativa sulla sicurezza, sulla funzionalità e sulla salubrità degli ambienti scolastici.

Uno dei capitoli più delicati riguarda le certificazioni obbligatorie. Diversi edifici, infatti, risultano con certificati di prevenzione incendi da rinnovare, oppure con pratiche ancora da completare sia sul fronte antincendio sia su quello dell’agibilità. Tra i casi segnalati figurano plessi dell’Istituto comprensivo Salvatore Raiti e varie sedi del 2° istituto comprensivo Falcone-Borsellino, per i quali si rende necessario il rinnovo o la richiesta ex novo delle relative certificazioni. Sullo sfondo resta anche il tema della vulnerabilità sismica: la maggior parte degli edifici è stata sottoposta alle verifiche previste, ma il progressivo deterioramento manutentivo rischia di compromettere nel tempo l’effettiva funzionalità dei plessi.

Le criticità rilevate si ripetono da scuola a scuola con caratteristiche simili. In testa ci sono coperture e terrazzi, spesso in condizioni giudicate tra il mediocre e lo scadente. All’Istituto comprensivo Salvatore Raiti e all’Istituto comprensivo Brancati, ad esempio, non è stato possibile accedere direttamente a tutte le falde per una verifica completa, ma le infiltrazioni interne, insieme alla presenza di muffe ed efflorescenze, confermano il deterioramento dei sistemi di impermeabilizzazione. All’Istituto comprensivo Lombardo Radice, nella sede di via Archia, la pavimentazione in cotto presenta ristagni d’acqua e presenza di muschio, segnale evidente di criticità persistenti.

Un altro fronte particolarmente delicato è quello dei prospetti esterni. La relazione segnala in più casi fenomeni di corrosione dei ferri d’armatura, con conseguente rischio di distacco di calcinacci. Emblematica la situazione dell’Istituto comprensivo Giovanni Verga di via Madre Teresa di Calcutta, dove lo stato dei prospetti viene classificato come “scadente”: ferri esposti e ossidati, ampie parti deteriorate e pericolo concreto di distacchi lungo tutti i lati dell’edificio. Problemi analoghi vengono segnalati anche all’Istituto comprensivo Paolo Orsi, dove a mostrare segni di sofferenza sono anche le pensiline di accesso.

Non meno grave il capitolo dedicato a infissi e vetrate. In molte scuole risultano ancora installati serramenti in legno o ferro risalenti agli anni Settanta, non più conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa. In alcuni casi, come ancora al Verga e al Paolo Orsi, sono presenti vetri singoli non antinfortunistici, talvolta “corretti” soltanto con pellicole adesive applicate in via provvisoria. Anche i sistemi di apertura, con vasistas dotati di catenelle obsolete o maniglie malfunzionanti, vengono indicati come elementi di criticità nella gestione quotidiana degli spazi scolastici.

La relazione contiene anche una prima quantificazione economica degli interventi necessari per alcuni dei plessi ispezionati. Per l’Istituto comprensivo Salvatore Raiti di via Pordenone la stima è di circa 570 mila euro, necessari per intervenire su battiscopa distaccati, pavimentazione della palestra degradata e fioriere esterne in cattivo stato. L’Istituto comprensivo Martoglio di via Augusta richiede circa 491 mila euro, soprattutto per infiltrazioni, umidità di risalita al piano terra e deterioramento dei muretti esterni. Per l’Istituto comprensivo Brancati, considerando le due sedi di piazza Eurialo, la spesa stimata supera i 587 mila euro: oltre 452 mila euro per la sede al civico 16 e circa 135 mila euro per quella al civico 18, con priorità su soffitti e servizi igienici. All’Istituto comprensivo Santa Lucia di via Mergulensi servirebbero circa 308 mila euro per affrontare umidità capillare e ripristinare l’impianto elettrico. Più contenuta, ma comunque significativa, la stima per l’Istituto comprensivo Archimede di via Necropoli Grotticelle, dove si parla di circa 76 mila euro per sistemare soprattutto la pavimentazione in gomma antitrauma del cortile, oggi deformata e potenzialmente pericolosa.

Il Comune ha già confermato che sono in corso interventi di manutenzione ordinaria finanziati con fondi comunali, ma la relazione chiarisce che per un vero piano di messa in sicurezza straordinaria servirà una strategia più ampia. L’amministrazione punta infatti a completare i sopralluoghi sui plessi ancora non ispezionati, così da avere una fotografia complessiva dell’intero patrimonio scolastico, e soprattutto a intercettare finanziamenti regionali, statali ed europei, previa redazione dei progetti necessari.

Nel documento compare anche un impegno formale sul piano del controllo politico-amministrativo: l’ufficio tecnico comunale dovrà relazionare ogni sei mesi al Consiglio comunale sullo stato di avanzamento degli interventi e delle certificazioni.