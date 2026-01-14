Scuole a Siracusa, oggi le proteste degli studenti: un anno fa la CNN raccontava il caso della famiglia finlandese che fuggiva dalla Sicilia

Nel giorno in cui gli studenti siracusani scendono in strada per protestare contro aule fredde, termosifoni guasti e strutture scolastiche considerate inadeguate, torna d’attualità una vicenda che, un anno fa, fece il giro del mondo. Ricade infatti l’anniversario della pubblicazione sulla CNN di una storia nata da un articolo di SiracusaNews, che raccontava l’esperienza fallimentare di una famiglia finlandese trasferitasi a Siracusa.

Una coincidenza che oggi assume un significato ancora più forte, alla luce delle difficoltà denunciate dagli studenti siciliani sullo stato delle scuole.

Il sogno interrotto di una famiglia finlandese

Trasferirsi in Italia per iniziare una nuova vita, attratti dal clima, dal cibo e dal patrimonio culturale, è un sogno condiviso da molti cittadini del Nord Europa. Anche Elin e Benny Mattsson, coppia finlandese sulla quarantina con quattro figli di 15, 14, 6 e 3 anni, avevano scelto Siracusa per ricominciare, approfittando delle opportunità offerte dalle abitazioni a basso costo.

Ma quel sogno si è infranto dopo appena due mesi. A spingerli a lasciare la Sicilia e a trasferirsi in Spagna, nell’ottobre successivo, è stata soprattutto la delusione per il sistema scolastico frequentato dai figli, ritenuto lontano dagli standard educativi finlandesi.

La lettera aperta e il caso mediatico

Il 6 gennaio, Elin Mattsson, artista 42enne originaria di Borgå (Porvoo), ha affidato il proprio sfogo a una lettera aperta pubblicata su SiracusaNews, accompagnata da una foto della famiglia sorridente durante una passeggiata turistica. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito nazionale e internazionale.

Nel testo, Elin raccontava le difficoltà dei figli a scuola: classi rumorose e indisciplinate, alunni che “urlano e picchiano sui banchi“, poche pause all’aria aperta, scarsa attività fisica, lunghi periodi seduti ai banchi e, in alcuni casi, assenza di momenti dedicati al pasto. Critiche anche al metodo didattico e al clima in aula, con insegnanti descritti come urlanti o poco inclini al dialogo e con una conoscenza limitata della lingua inglese.

Dalle polemiche di ieri alle proteste di oggi

La storia, ripresa dalla CNN e da numerosi media internazionali, suscitò reazioni contrastanti: tra chi difendeva la scuola italiana e chi, invece, vedeva nella denuncia un campanello d’allarme.

Oggi, mentre gli studenti siracusani manifestano contro scuole fredde e strutture carenti, quella vicenda torna a interrogare istituzioni e opinione pubblica. Le proteste attuali non parlano solo di riscaldamenti non funzionanti, ma di diritto allo studio, sicurezza e dignità degli spazi scolastici.

Una distanza evidente tra il racconto di una scuola ideale e la realtà quotidiana vissuta da molti studenti, che chiedono interventi concreti e immediati per evitare che storie come quella della famiglia Mattsson restino attuali anche negli anni a venire.