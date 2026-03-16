Scuole aperte a Siracusa domani: allerta meteo gialla, studenti di nuovo in classe

Domani scuole aperte a Siracusa dopo la giornata di chiusura disposta per l’allerta meteo arancione. Il nuovo bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana prevede infatti allerta meteo gialla, un livello di attenzione che non comporta la sospensione delle attività scolastiche.
Dopo lo stop di oggi, che ha interessato le scuole di ogni ordine e grado, gli studenti della città di Siracusa torneranno quindi regolarmente tra i banchi.
L’allerta gialla indica la possibilità di fenomeni meteorologici di moderata intensità, come piogge localmente intense o temporali sparsi. Si tratta di una situazione di attenzione ma non di pre-allerta come nel caso dell’allerta arancione, che spesso porta alla chiusura preventiva delle scuole.
La Protezione civile raccomanda comunque prudenza e invita i cittadini ad adottare comportamenti responsabili, limitando le attività all’aperto e prestando particolare attenzione agli eventuali cambiamenti delle condizioni meteo.
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