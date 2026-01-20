Scuole chiuse a Siracusa e provincia anche domani per controlli e sopralluoghi

Scuole chiuse a Siracusa e in tutta la provincia anche per la giornata di domani, mercoledì. La decisione è stata assunta al termine di un vertice coordinato dalla Prefettura, al quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni del territorio siracusano, alla luce delle avverse condizioni meteo che stanno interessando l’area.

Siracusa e provincia sono da giorni nella morsa del maltempo: dopo l’allerta arancione di ieri, oggi è scattata l’allerta meteo rossa, il livello massimo di criticità previsto dalla Protezione Civile. A destare particolare preoccupazione è stato il ciclone Harry, che ha portato forti raffiche di vento, mareggiate e precipitazioni intense, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Le scuole resteranno quindi chiuse lunedì, martedì e anche mercoledì, in via precauzionale. La sospensione delle attività didattiche consentirà di effettuare controlli e sopralluoghi approfonditi negli edifici scolastici, al fine di verificare eventuali danni strutturali causati dal maltempo e garantire il rientro in aula in condizioni di piena sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico.

Le amministrazioni comunali, in raccordo con la Protezione Civile e le autorità competenti, continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione meteo, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti alla cittadinanza.