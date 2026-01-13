Scuole di Siracusa tra disagi e ritardi, Pd: “studenti al freddo e mense in tilt”

La quotidianità degli studenti siracusani è sempre più complicata. Secondo il Gruppo consiliare del Partito Democratico, le scuole della città stanno affrontando disservizi inaccettabili, che mettono a rischio il diritto allo studio e il benessere dei bambini.

Nelle scuole di primo grado, i pasti della mensa vengono distribuiti spesso intorno alle 15:30, molto oltre l’orario previsto. “Questo compromette l’organizzazione scolastica e la serenità dei bambini”, denunciano i consiglieri Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco.

Anche nelle scuole di secondo grado, e in alcuni casi in quelle di primo grado, molti studenti sono costretti a seguire le lezioni in aule freddissime, con temperature incompatibili con un normale svolgimento delle attività didattiche.

Secondo il Partito Democratico, queste criticità non sono frutto di imprevisti, ma della mancanza di programmazione e controlli preventivi da parte dell’amministrazione comunale. “Gli studenti e le famiglie continuano a essere trattati come numeri, invece la scuola dovrebbe essere una priorità assoluta”, aggiungono i consiglieri.

Il gruppo consiliare chiede interventi immediati e risposte concrete per garantire condizioni dignitose per tutta la comunità scolastica.