Scuole e rischio sismico, Siracusa sopra la media nel collaudo statico

Attualità · Il report

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici torna al centro del dibattito anche a Siracusa dopo la pubblicazione del report di Tuttoscuola sui dati del Portale unico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’analisi, riferita all’anno scolastico 2023-2024, fotografa a livello nazionale una situazione ancora caratterizzata da carenze nella documentazione antisismica: il collaudo statico risulta disponibile per poco più della metà degli edifici scolastici, mentre il progetto antisismico riguarda circa il 13% delle strutture.

Numeri che riportano l’attenzione sulla necessità di continuare a investire anche sul patrimonio scolastico siracusano, dove il Comune ha in corso una serie di interventi che riguardano manutenzione, riqualificazione, efficientamento energetico e sicurezza.

Il rapporto è stato presentato ieri ad Amatrice, nel corso della cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a dieci anni dal terremoto che colpì il Centro Italia.

Tra i documenti presi in considerazione ci sono il certificato di collaudo statico, che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti, il progetto antisismico, definito da Tuttoscuola una sorta di “carta d’identità strutturale” dell’edificio, e il piano di evacuazione.

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Anche in questo caso la Sicilia non brilla, dato che su 3.504 edifici scolastici appena il 40 per cento ha il certificato di collaudo (a fronte di una media nazionale del 53,3%). Un dato peggiore si trova solo in Campania e nel Lazio. Di queste scuole il 15,4% ha il progetto antisismico, ma in questo caso il dato è sopra la media nazionale che è del 12,7%.

Siracusa e la sua provincia, però, rappresentano un’eccezione positiva. Sono 205 gli edifici scolastici censiti in provincia di Siracusa nel report elaborato da Tuttoscuola in un quadro che presenta luci e ombre: 111 edifici, pari al 54,1%, risultano dotati di certificato di collaudo statico, mentre sono 29, il 14,1%, quelli per i quali risulta redatto un progetto antisismico. Più alta la percentuale relativa ai piani di evacuazione, presenti in 166 edifici, pari all’81%.

“Il report restituisce un dato che ci incoraggia – esordisce il sindaco Italia -, ma che non consideriamo un punto di arrivo. La sicurezza delle scuole deve essere una priorità permanente e proprio per questo negli ultimi anni abbiamo lavorato su più fronti: dalla manutenzione degli edifici esistenti alla riqualificazione, dall’efficientamento energetico agli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, fino alla realizzazione di nuove strutture e alla demolizione e ricostruzione di edifici non più adeguati alle esigenze attuali.“

Numeri che collocano Siracusa al di sopra della media nazionale per il collaudo statico, che nel complesso degli edifici scolastici italiani si ferma al 53,3%, e leggermente al di sopra anche per quanto riguarda la progettazione antisismica, che a livello nazionale interessa il 12,7% delle strutture. Il dato siracusano relativo ai piani di evacuazione, invece, si colloca sostanzialmente in linea con quello nazionale, pari all’80,2% considerando gli edifici situati nelle zone sismiche 1 e 2.

“Abbiamo scelto di utilizzare le risorse disponibili – prosegue il primo cittadino -, comprese quelle del PNRR e della programmazione regionale e statale, per intervenire sul patrimonio scolastico della città. Penso, tra gli altri, al nuovo Martoglio, ai Poli per l’infanzia di contrada Carrozziere e Cassibile, agli edifici di via teofane, agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli edifici esistenti. È un percorso che richiede programmazione, progettazione e risorse e che non può esaurirsi in un singolo finanziamento”.

Il 54,1% di edifici con collaudo statico colloca Siracusa in una posizione intermedia nella graduatoria nazionale. Il dato è superiore a quello di altre province siciliane: Enna è al 45,7%, Ragusa al 44,3%, Catania al 44,1%, Agrigento al 42,3%, Messina al 36,8%, Palermo al 33,2% e Caltanissetta al 28,8%.

“Il dato secondo cui Siracusa, nel perimetro analizzato dal report, supera la media nazionale sul collaudo statico e presenta l’81% degli edifici dotati di piano di evacuazione dimostra che il lavoro fatto produce risultati. Ma non sarebbe corretto fermarsi a una percentuale – conclude Italia -: ogni edificio scolastico va valutato nella sua specificità e ogni criticità ancora presente deve essere affrontata”.