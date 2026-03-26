Scuole, il M5S Siracusa Sud denuncia le gravi condizioni degli istituti superiori della zona sud

Il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud interviene con fermezza sulla grave condizione degli istituti superiori della zona sud della provincia di Siracusa, denunciando la totale assenza della Provincia e il silenzio istituzionale a fronte di ripetute e documentate richieste di intervento.

A seguito di numerosi incontri promossi dal gruppo territoriale insieme alle rappresentanze studentesche degli istituti superiori di Rosolini, Noto e Pachino sono emerse criticità strutturali e impiantistiche diffuse e persistenti, tali da compromettere seriamente la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA, oltre al regolare svolgimento delle attività didattiche e al pieno esercizio del diritto allo studio.

Già nei primi giorni di gennaio, il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud aveva formalmente trasmesso alla Provincia Regionale di Siracusa, all’Ufficio di Edilizia Scolastica e alla Presidenza, una dettagliata segnalazione avente ad oggetto le criticità degli istituti superiori dei comuni della zona sud, chiedendo interventi urgenti e non più procrastinabili.

A quella richiesta, tuttavia, non è mai seguita alcuna risposta concreta. Un silenzio grave e ingiustificabile, che evidenzia una preoccupante distanza tra le istituzioni provinciali e i bisogni reali del territorio.

Il Coordinatore del Movimento 5 Stelle Siracusa Sud, Dott. Corrado Fioretti, dichiara: «Dagli incontri svolti con gli studenti e dalle verifiche effettuate è emerso un quadro decisamente precario che non può più essere ignorato. Non si tratta di episodi isolati, ma di problematiche strutturali che richiedono interventi immediati. È inaccettabile che, a fronte di segnalazioni puntuali e della collaborazione attiva con la comunità scolastica, la Provincia continui a non essere pervenuta».

«Parliamo di edifici che dovrebbero garantire sicurezza e dignità – prosegue Fioretti – ma che oggi versano in condizioni precarie. Chiediamo un riscontro formale e soprattutto azioni concrete per la messa in sicurezza degli istituti. Il diritto allo studio passa anche dalla qualità e dalla sicurezza degli ambienti scolastici».

Continueremo a monitorare la situazione facendoci portavoce delle istanze degli studenti e delle famiglie. Auspichiamo un intervento immediato da parte degli enti preposti, affinché vengano fornite risposte tempestive e concrete alla collettività e alle istituzioni scolastiche interessate, – concludono dal Movimento 5 Stelle.