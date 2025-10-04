Scuole, la Uil di Siracusa: “Tagli agli affitti e rimaneggiamento spazi senza confronto. Serve un piano per la sicurezza”

La Uil Siracusa esprime forte preoccupazione riguardo alle recenti decisioni sul taglio degli affitti e al rimaneggiamento degli spazi scolastici, operazioni che, pur nate con l’intento di razionalizzare le risorse, non tengono conto delle reali esigenze di professori, studenti e famiglie coinvolte.

Come sottolinea la segretaria della UIL Siracusa, Ninetta Siragusa, questo riassetto avrebbe dovuto prevedere un confronto con le parti sociali, soprattutto in considerazione della grave crisi che attraversa il Libero Consorzio di Siracusa.

Il segretario della Uil Scuola, Salvatore Carrabino, evidenzia come la sicurezza nelle scuole sia un tema troppo spesso trascurato, confinato ai margini dell’agenda politica e affrontato con misure temporanee e finanziamenti spot. I dati parlano chiaro: da settembre 2024 ad oggi, in provincia di Siracusa si sono verificati due crolli e frequenti distacchi di calcinacci. Molti edifici scolastici non hanno mai avuto il collaudo statico, e circa la metà di essi versa in condizioni fatiscenti, con evidenti segni di degrado come infiltrazioni, crepe e crolli.

Inoltre, il 20% delle scuole non è stato progettato originariamente per uso scolastico, ma è stato successivamente adattato, aumentando i rischi per chi vi opera e studia quotidianamente.

La Uil Scuola di Siracusa chiede da tempo un piano serio e strutturale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, proponendo anche l’eliminazione degli affitti sugli immobili scolastici per liberare risorse da destinare alla manutenzione e alla sicurezza.

Le recenti notizie riguardanti il trasferimento dell’istituto Rizza nella sede dell’Insolera, l’assegnazione del Palazzo degli Studi al Corbino e il possibile cambio di sede del Federico rappresentano, secondo la Uil, soluzioni temporanee che non risolvono i problemi di fondo.

Il sindacato ritiene indispensabile un intervento strutturale e duraturo, che tuteli migliaia di studenti e personale scolastico che ogni giorno frequentano queste strutture.

Il tempo delle attese è ormai scaduto: la UIL Scuola è pronta a mobilitarsi per difendere la sicurezza e i diritti di tutta la comunità scolastica.