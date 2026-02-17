“Scuole Sicure”, da lunedì a Siracusa scendono in campo i volontari dell’Anps

La Questura di Siracusa, anche per quest’anno scolastico, nell’ambito del progetto “scuole sicure” fortemente voluto dal Questore, Roberto Pellicone in sinergia con il provveditorato, effettua un servizio quotidiano a rotazione nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa e della provincia ove hanno sede i Commissariati distaccati, con passaggi e brevi soste delle Volanti in servizio di controllo del territorio.

Tale servizio, che ha nelle finalità di prevenzione il suo precipuo scopo operativo, attivo già da qualche tempo a Lentini grazie agli appartenenti all’ANPS della sezione della cittadina, sarà rafforzato, da lunedì, in città, con l’impiego di personale del gruppo volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sez. di Siracusa della quale, come è noto, fanno parte Poliziotti in pensione e altri volontari.

Questa mattina, il Dirigente delle Volanti, Dr. Giuseppe Garro, ha incontrato i rappresentanti dell’ANPS per stabilire le modalità con le quali tale servizio dovrà essere svolto, dando la massima priorità al dialogo con gli studenti, il corpo docente e con tutto il personale della scuola, al fine di manifestare la vicinanza della Polizia di Stato all’ “universo scuola” per segnalare qualsiasi eventuale criticità.

I volontari dell’ANPS, con il mezzo di servizio riportante i loghi dell’Associazione, stazioneranno nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa prestando particolare attenzione nei momenti dell’ingresso, della ricreazione e dell’uscita degli studenti.

Quest’ultima attività di prevenzione si innesta in un più vasto progetto di legalità, in atto nelle scuole della provincia aretusea, che vede la Polizia di Stato e l’Ufficio Scolastico Provinciale impegnati, in sinergica collaborazione istituzionale, nell’organizzazione di mirati interventi di prevenzione, di formazione e di informazione sui temi della sicurezza e della legalità.