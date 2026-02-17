Raffiche di vento, alberi a terra e coperture che volano: ore difficili a Siracusa

In collegamento con Sergio Imbrò, assessore alla Protezione civile

Ultime news

2 minuti di lettura
Questura

“Scuole Sicure”, da lunedì a Siracusa scendono in campo i volontari dell’Anps

I volontari dell’ANPS, con il mezzo di servizio riportante i loghi dell’Associazione, stazioneranno nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa prestando particolare attenzione nei momenti dell’ingresso, della ricreazione e dell’uscita degli studenti

I volontari dell’ANPS, con il mezzo di servizio riportante i loghi dell’Associazione, stazioneranno nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa prestando particolare attenzione nei momenti dell’ingresso, della ricreazione e dell’uscita degli studenti

2 minuti di lettura

La Questura di Siracusa, anche per quest’anno scolastico, nell’ambito del progetto “scuole sicure” fortemente voluto dal Questore, Roberto Pellicone in sinergia con il provveditorato, effettua un servizio quotidiano a rotazione nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa e della provincia ove hanno sede i Commissariati distaccati, con passaggi e brevi soste delle Volanti in servizio di controllo del territorio.

Tale servizio, che ha nelle finalità di prevenzione il suo precipuo scopo operativo, attivo già da qualche tempo a Lentini grazie agli appartenenti all’ANPS della sezione della cittadina, sarà rafforzato, da lunedì, in città, con l’impiego di personale del gruppo volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sez. di Siracusa della quale, come è noto, fanno parte Poliziotti in pensione e altri volontari.

Questa mattina, il Dirigente delle Volanti, Dr. Giuseppe Garro, ha incontrato i rappresentanti dell’ANPS per stabilire le modalità con le quali tale servizio dovrà essere svolto, dando la massima priorità al dialogo con gli studenti, il corpo docente e con tutto il personale della scuola, al fine di manifestare la vicinanza della Polizia di Stato all’ “universo scuola” per segnalare qualsiasi eventuale criticità.

I volontari dell’ANPS, con il mezzo di servizio riportante i loghi dell’Associazione, stazioneranno nei pressi degli istituti scolastici di Siracusa prestando particolare attenzione nei momenti dell’ingresso, della ricreazione e dell’uscita degli studenti.

Quest’ultima attività di prevenzione si innesta in un più vasto progetto di legalità, in atto nelle scuole della provincia aretusea, che vede la Polizia di Stato e l’Ufficio Scolastico Provinciale impegnati, in sinergica collaborazione istituzionale, nell’organizzazione di mirati interventi di prevenzione, di formazione e di informazione sui temi della sicurezza e della legalità.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi