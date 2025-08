Scuole Superiori di Siracusa, avviato tour di ascolto del Libero Consorzio con i dirigenti scolastici

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato, a seguito dell’incontro istituzionale svoltosi nelle scorse settimane nella sede dell’Ente con i dirigenti scolastici delle scuole superiori della provincia, una campagna di ascolto diretta negli istituti, finalizzata alla raccolta delle esigenze logistiche, funzionali e progettuali dei singoli plessi.

Il tour è stato condotto dal Presidente Michelangelo Giansiracusa e dal Consigliere delegato al ramo Salvo Cannata, con il supporto dei tecnici e dei funzionari del Libero Consorzio, al fine di garantire una lettura tecnica immediata delle criticità emerse e avviare fin da subito un confronto operativo con le scuole.





Sono già stati visitati i seguenti istituti della città di Siracusa: Istituto “Rizza” (Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale); Istituto “Insolera” (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico); Istituto “Federico II di Svevia” (Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato); Istituto “Quintiliano” (Liceo Classico e Liceo Artistico) e l’Istituto “Corbino” (Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate)

Questa attività rientra in una strategia più ampia di razionalizzazione e valorizzazione degli spazi scolastici, nel rispetto dell’autonomia degli istituti e dei bisogni formativi delle comunità educanti, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, migliorare le condizioni strutturali e pianificare con maggiore efficacia gli investimenti in edilizia scolastica.

“La scuola è una priorità assoluta per il Libero Consorzio – dichiarano congiuntamente il Presidente Giansiracusa e il Consigliere delegato Cannata – non solo come ambito di intervento tecnico e gestionale, ma come cuore pulsante della crescita culturale, sociale e civile dei nostri territori. Per questo riteniamo fondamentale costruire, insieme ai dirigenti scolastici, una visione condivisa di sviluppo e razionalizzazione, che guardi al medio e lungo termine.”

Il tour proseguirà nei prossimi giorni e settimane, coinvolgendo gli altri istituti della provincia, con la volontà di mettere al centro la voce di chi la scuola la vive ogni giorno.