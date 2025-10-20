SD Siracusa Pesca alla Terza Tappa dei “Pescatori Siciliani”

Una giornata all’insegna del mare, dell’amicizia e della solidarietà. Domenica 26 ottobre, l’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente parteciperà alla Terza Tappa del raduno “Pescatori Siciliani”, in programma a Capo Peloro (Messina). L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario della pesca sportiva in Sicilia, non avrà carattere competitivo ma sarà una festa di condivisione e aggregazione tra appassionati provenienti da tutte le province dell’isola.

“Avremo pescatori da ogni parte della Sicilia, uniti dalla stessa passione per il mare e per la pesca sportiva,” sottolinea Roberto Incremona, presidente dell’associazione aretusea, insieme al direttivo dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente.

La manifestazione di Messina segue il grande successo della Seconda Tappa, svoltasi a Siracusa, dove i partecipanti si erano uniti in una raccolta fondi per Alex, un bambino siracusano impegnato in un difficile percorso di cure. L’intero ricavato era stato devoluto alla famiglia, a sostegno delle spese mediche. “È stato emozionante vedere tanta partecipazione e generosità – racconta Incremona –. Queste iniziative dimostrano che la pesca sportiva può essere anche un potente strumento di solidarietà.”

La tappa peloritana vedrà la partecipazione della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), con i responsabili territoriali di Messina, e dei rappresentanti regionali FIPSAS, a conferma del valore sportivo e sociale dell’iniziativa. Il ricavato di questa giornata sarà devoluto alla LE.L.A.T. – Lega per la Lotta contro l’AIDS e la Tossicodipendenza, per sostenere persone in difficoltà. L’ASD Siracusa Pesca parteciperà con un gruppo compatto di pescatori, orgogliosi di rappresentare la città aretusea e di portare avanti i valori di amicizia, rispetto per il mare e solidarietà.