“Se” di Josh Groban rinasce a Siracusa: esce il nuovo videoclip del duo Carola e Valerio

Un omaggio sincero alla propria terra, una reinterpretazione toccante di uno dei brani più intensi del repertorio internazionale, e una produzione che unisce talento, cuore e professionalità. È online il nuovo videoclip di Carola e Valerio, raffinato duo voce e chitarra, che presenta la loro versione di “Se” di Josh Groban, ambientata tra le meraviglie di Siracusa.

Il video si presenta come un piccolo gioiello di eleganza e sentimento. Protagonisti non sono solo i due artisti, ma anche la città stessa, che si mostra in tutta la sua potenza visiva e poetica.

Tra le riprese di Ortigia, scorci marini e pietre millenarie, Siracusa diventa il terzo elemento del duo, accompagnando la melodia con la sua bellezza senza tempo. Le immagini scorrono dolci, in sintonia perfetta con la voce profonda e delicata di Carola e l’accompagnamento sobrio ma incisivo di Valerio alla chitarra.

“Abbiamo scelto questo brano perché parla d’amore, ma anche di scelte e di attese — spiegano gli artisti —. Volevamo che Siracusa diventasse parte di questo racconto, perché è il luogo che ci ispira, che ci accoglie e che sentiamo nostro.”

La registrazione, curata nei dettagli restituisce un suono caldo, avvolgente, capace di esaltare ogni sfumatura dell’arrangiamento. La produzione, affidata alla visione artistica di Cristina Popolo Rubbio, ha saputo dare forma a un progetto che unisce qualità tecnica e profondità emotiva.

“Abbiamo pensato per questa romantica cover ad un viaggio dell’eroe da parte di Valerio per trovare la sua musa ispiratrice Carola. I protagonisti rivivono il mito di Alfeo e Aretusa”. Il videoclip è già disponibile su YouTube e sui canali social ufficiali del duo, dove sta raccogliendo consensi e apprezzamenti dal pubblico locale e nazionale.