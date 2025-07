“Se Siracusa piange, le altre non ridono”: il calo delle presenze turistiche un “fenomeno generalizzato”

“Se Atene piange, Sparta non ride”. Mettiamola subito così: se a Siracusa e provincia si parla di un possibile calo delle presenze turistiche non è che dalle altre parti d’Italia le cose siano tanto diverse e basta dare una controllata ad altri giornali e alle dichiarazioni di altri addetti ai lavori per capire che il calo delle presenze turistiche è un problema generalizzato in tutto lo Stivale e non solo. Perché capita scrollando i social di trovare video, vlog, racconti, di isole come Mykonos o Santorini dove “le presenze a fine luglio non sono le stesse dell’anno scorso”.

Bene ha fatto Cna Turismo a sollevare l’allarme e a chiedere già da adesso, quando la stagione turistica sta per entrare nel vivo, una sorta di Stati generali del Turismo che riguardino tutta la provincia, perché in fondo se è vero che “da soli si va più veloci” è ancor più importante ricordarsi che è “insieme che si va lontano”. E in fondo Siracusa e provincia è questo che vogliono. Lo vogliono un po’ tutti gli attori coinvolti, perché il turismo negli ultimi anni è diventato il settore che traina l’economia locale e che in fondo riguarda un po’ tutti considerando l’indotto che ha alle spalle.





Spulciando un po’ in rete c’è anche chi cerca di dare una spiegazione a questo calo di presenze turistiche, anche se va detto che siamo ancora a luglio e che la parola d’ordine per agosto sarà “prudenza”.

Così su Il Resto del Carlino si racconta di Riccione e altre città sul mare dove la sensazione è che la “diminuzione del potere d’acquisto” costringe le famiglie a rinunciare alle vacanze o, al massimo, a cambiare abitudini, a rinunciare alla mezza pensione, alla settimana completa. Lo stesso succede lungo la Costiera Amalfitana. La riduzione dei consumi dietro il calo, dunque. Ma non solo.

Perché poi bisognerebbe aprire i soliti discorsi sui servizi, sulle strade, sui collegamenti, sulla pulizia, sulla sicurezza. Il Corriere della Sera nel weekend ha pubblicato la lettera di un lettore che si lamentava di quanto fosse “difficile” raggiungere Noto dall’aeroporto di Catania, mentre nei giorni scorsi Booking.com ha fornito i dati riguardanti le città con più “ricerche di alloggi” nel periodo estivo e Siracusa era tranquillamente tra le prime 10.

In definitiva: il calo delle presenze turistiche non può essere liquidato come una questione passeggera o legata esclusivamente a fattori economici, ma è anche vero che per avere un quadro più chiaro è meglio aspettare la fine della stagione. Se esiste questo problema, il campanello d’allarme deve suonare ed è giusto che questo avvenga per non trovarsi a cercare soluzioni o aggiustamenti quando potrebbe essere troppo tardi. Ben venga una strategia comune per affrontare le criticità, tutti davanti alle proprie responsabilità: imprenditori, amministratori, lavoratori dell’indotto e anche semplici residenti.