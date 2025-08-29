Se stai pensando di sostituire i sanitari del bagno: quello che devi sapere lo racconta Domus Progetti

Domus Progetti showroom in Viale scala Greca 195, Siracusa vi guida su tutto quello che è utile sapere prima di scegliere i tuoi sanitari ed evitare errori che possano costare caro in futuro.

Nella scelta dei sanitari per il bagno sono due i criteri che più contano: la funzionalità, anche rispetto allo spazio a disposizione, e l’estetica, in linea con lo stile della casa e con i gusti di chi la abiterà. Con la loro esperienza nell’arredare una nuova casa o durante una ristrutturazione, la scelta dei giusti sanitari per il bagno è diventata sempre più centrale, al pari di altri elementi d’arredo. Questo è evidente, quando si visita il loro Showroom o si entra in qualsiasi altro punto vendita di arredo bagno, trovate una varietà sempre più ampia di modelli, forme e colori.





Oltre alla valutazione estetica dei sanitari, che come dicevamo già pone di fronte a un ventaglio di scelte, c’è da prendere in considerazione l’aspetto funzionale e il comfort, determinati da caratteristiche come la forma, le dimensioni di ingombro, il

materiale e la facilità di manutenzione. È fondamentale quindi, trovare il punto di incontro tra estetica e funzionalità rispetto alle proprie esigenze.

È bene sapere che l’estetica del bagno è fortemente definita dalla tipologia di sanitario che si decide di scegliere, ma è anche vero che tra i fattori che devono orientare questa valutazione ci sono anche gli aspetti tecnici come il posizionamento degli scarichi, la dimensione della stanza e gli interventi necessari per l’istallazione,

ma niente paura a questo pensano loro proponendoti la soluzione ideale che fa al caso tuo.

Nel mercato sono 3 le principali tipologie di sanitari presenti: Sospesi, da Terra e con cassetta esterna. I sanitari sospesi sono sicuramente i più idonei per un bagno moderno, grazie alle loro linee essenziali e contemporanee. La caratteristica di essere fissati direttamente alla parete lì rende ideali per un bagno piccolo o stretto, perché alleggeriscono il colpo d’occhio e donano armonia a tutto l’ambiente.

I sanitari da terra rappresentano il perfetto compromesso e sono i più richiesti, sono poggiati a terra come quelli tradizionali ma sono anche installati contro la parete come quelli sospesi.

I sanitari con la cassetta esterna sono tendenzialmente indicati per chi ama uno stile più tradizionale e imponente, anche se non mancano modelli con forme più essenziali o filo muro con monoblocco. Ciò che li contraddistingue sicuramente è l’ingombro importante, dovuto alla necessità di distanziamento dalla parete, perfetti per chi possiede una stanza da bagno spaziosa.

Tra le tante aziende che Domus Progetti tratta per questo comparto a scelto di farvi conoscere per porter apprezzare al meglio i loro punti di forza, Valdama e Hatria. Con sede a Civita Castellana, Valdama è specializzata nella produzione di lavabi e sanitari in ceramica di alta qualità e design seguendo un modello artigianale che oggi costituisce il segno che la contraddistingue dalle altre aziende del settore. Altro tassello è la ricerca del colore, una gamma cromatica innovativa e sofisticata in linea con le tendenze più evolute dell’architettura contemporanea.

Hatria è invece un’azienda che impiega le più avanzate tecnologie produttive a livello globale, per garantire altissimi standard qualificativi. Soluzioni di design che appagano la vista e migliorano la performance del prodotto come l’uscita dell’acqua “invisibile “ che assicura la massima pulizia, sifoni si scarico e fissaggi nascosti,

spessori ridottissimi e texture ricercate.

Ci hanno presentato due aziende che creano prodotti eccellenti made in Italy e vi aspettano numerosi per farvi apprezzare ancora meglio quanto descritto.