Sebastiano Bongiovanni alla guida della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa

Si è svolta ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, l’Assemblea della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa che ha rinnovato i propri organi.

L’Assemblea ha eletto Sebastiano Bongiovanni (TES S.r.l.) Presidente della Sezione. Vice Presidenti sono Paola Artale (PPC S.r.l.) e Giuseppe Farruggio (SB Setec S.p.A.). Completano il Consiglio di Presidenza Linda Gerardi (Gold Services Picc. Soc. Coop. A r.l.), Antonino Nastasi (Antex Group S.r.l.), Salvatore Lantieri(Ponterosso Comart S.p.A.) e Giangiacomo Farina (Appress S.r.l.).

Il Presidente Bongiovanni ha sottolineato che la Sezione Terziario Innovativo intende rafforzare il ruolo delle imprese dei servizi innovativi come fattore abilitante per la competitività del sistema produttivo, promuovendo innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e valorizzazione delle competenze, in stretta sinergia con le altre Sezioni e con il territorio.

Nel suo intervento, il neo Presidente Sebastiano Bongiovanni ha tracciato le linee guida della mission della Sezione, sottolineando il ruolo strategico del Terziario Innovativo nello sviluppo del sistema produttivo locale: “Vogliamo essere un punto di riferimento per accompagnare le imprese associate nei percorsi di internazionalizzazione e crescita dimensionale, contribuendo a costruire un ecosistema economico più moderno, integrato e resiliente mettendo al centro il capitale umano“.

Tra gli obiettivi prioritari della Sezione, il rafforzamento del dialogo tra imprese di servizi e comparti industriali, il supporto ai processi di trasformazione digitale e sostenibile, la promozione di nuove competenze, la valorizzazione del capitale umano e la promozione di progettualità condivise e di una rappresentanza sempre più efficace all’interno di Confindustria Siracusa.